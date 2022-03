Conférence Ciné-Tubes Médiathèque de l’AME Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Conférence Ciné-Tubes Médiathèque de l’AME, 12 mars 2022, Montargis. Conférence Ciné-Tubes

Médiathèque de l’AME, le samedi 12 mars à 15:00

Découvrez ou redécouvrez les bandes originales de films qui sont devenues des références incontournables. Découvrez ou redécouvrez les bandes originales de films qui sont devenues des références incontournables. Médiathèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Médiathèque de l'AME Adresse 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis lieuville Médiathèque de l'AME Montargis

Médiathèque de l'AME Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Conférence Ciné-Tubes Médiathèque de l’AME 2022-03-12 was last modified: by Conférence Ciné-Tubes Médiathèque de l’AME Médiathèque de l'AME 12 mars 2022 Médiathèque de l'ame Montargis Montargis

Montargis