Ciné 220, le dimanche 13 février à 15:15

**Projection du film et Conférence Ciné-Peinture “Copyright Van Gogh” animée par Franck Senaud pour Préfigurations** **Le film** Jusqu’en 1989, le village de Dafen situé dans la province de Shenzhen, en Chine, était légèrement plus grand qu’un hameau. Il compte à présent 10.000 habitants, dont des centaines de paysans reconvertis en peintres. Dans de nombreux ateliers, appartements et jusque dans les rues, les peintres de Dafen produisent des milliers de répliques de tableaux occidentaux mondialement connus. Une commande de 200 copies de tableaux de Van Gogh ne choque personne. Pour respecter leurs délais, les peintres dorment par terre, entre les cordes à linge où sèchent les toiles. En 2015, le chiffre d’affaires de la vente de tableaux dépassait 65 millions de dollars. Les réalisateurs Haibo Yu et Tianqi Kiki Yu ont suivi l’un de ces peintres, Xiaoyong Zhao. Sa famille et lui ont peint environ 100 000 copies d’œuvres de Van Gogh. Après toutes ces années, Zhao se sent une affinité profonde avec Van Gogh. Il décide d’aller en Europe pour voir les œuvres originales au Musée Van Gogh et rendre visite à l’un de ses plus gros clients, un marchand d’art d’Amsterdam… De Yu Haibo, Yu Tianqi Kiki Chine / Pays-Bas – Documentaire – 1h24 – 2021 – VOSTF **Conférence (Gratuite)** Grosse industrie : chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, 20 000 employés. Xiayong, spécialisé dans les Van Gogh, a copié des milliers de fois les fameux « Tournesols ». Est-il un faussaire ? Une victime ? Qu’est-ce qu’un copyright ? Xiayong, à sa manière, n’est-il pas un artiste ? Le film pose la question : qu’est-ce que l’art ?, et montre la Chine moderne, paradis du capitalisme le plus agressif et le plus dévoyé. Captivant.Film « Copyright Van Gogh » et Conférence animée par Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art.

Projection du film et Conférence Ciné-Peinture "Copyright Van Gogh" animée par Franck Senaud pour Préfigurations

Ciné 220 3 Rue Anatole France, 91220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge Essonne



2022-02-13T15:15:00 2022-02-13T18:00:00