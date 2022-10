Conférence CIER : les églises romanes de Dombdes, Bresse, Val de Saône et Plaine de l’Ain. Tournus Tournus Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Tournus

Conférence CIER : les églises romanes de Dombdes, Bresse, Val de Saône et Plaine de l’Ain. Tournus, 22 octobre 2022, Tournus. Conférence CIER : les églises romanes de Dombdes, Bresse, Val de Saône et Plaine de l’Ain.

Place Charles de Gaulle Salle 15 du Palais de Justice Tournus Sane-et-Loire Salle 15 du Palais de Justice Place Charles de Gaulle

2022-10-22 – 2022-10-22

Salle 15 du Palais de Justice Place Charles de Gaulle

Tournus

Sane-et-Loire 5 EUR J-F Reynaud, professeur émérite d’histoire de l’art et d’archéologie médiévales, viendra nous entretenir des églises romanes de Dombes mais aussi de Bresse, de la plaine de l’Ain et du Val de Saône… De quoi revisiter quelques petits bijoux d’architecture pas tant éloignés de Tournus que cela ! » cier.tournus@gmail.com https://art-roman.org/ Salle 15 du Palais de Justice Place Charles de Gaulle Tournus

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Sane-et-Loire Salle 15 du Palais de Justice Place Charles de Gaulle Ville Tournus lieuville Salle 15 du Palais de Justice Place Charles de Gaulle Tournus Departement Sane-et-Loire

Tournus Tournus Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Conférence CIER : les églises romanes de Dombdes, Bresse, Val de Saône et Plaine de l’Ain. Tournus 2022-10-22 was last modified: by Conférence CIER : les églises romanes de Dombdes, Bresse, Val de Saône et Plaine de l’Ain. Tournus Tournus 22 octobre 2022 Place Charles de Gaulle Salle 15 du Palais de Justice Tournus Sane-et-Loire Sane-et-Loire Tournus

Tournus Sane-et-Loire