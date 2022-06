Conférence : Chypre Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Conférence : Chypre Châtenois, 7 octobre 2022, Châtenois. Conférence : Chypre

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

2022-10-07 20:00:00 – 2022-10-07 Châtenois

Conférence de Jean-Marie Montavon sur « Chypre, l'île d'Aphrodite, le mythe revisité », organisé par les Amis de la Bibliothèque.

