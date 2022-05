Conférence : Chroniques de Neustrie, histoire d’une famille de l’Orléanais

2022-06-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-17 Il retrace, sous forme de chroniques, l’histoire de sa famille sur dix générations, de l’an 360 à l’an 690 ap. J.-C. À travers elles, ce sont tous les grands évènements qui ont marqué la province de Neustrie, cette région qui s’étendait de la Seine à la Loire, qui sont évoqués. À l’issue de la conférence : REMISE DU 17E PRIX FULBERT DE CHARTRES

Le Prix Fulbert est un prix littéraire qui distingue une œuvre relative au Moyen Âge parmi la production éditoriale récente pour adulte et pour la jeunesse.

La 17e édition aura lieu en présence des lauréats du prix adultes et du prix jeunesse. En partenariat avec les Amis de la médiathèque.

