Reims Marne Par Robert Neiss, membre associé. Les vues anciennes de Reims mettent en évidence la présence imposante des édifices religieux dans le paysage urbain médiéval. Ce fait bien établi masque un phénomène plus profond qui a vu la forme urbaine gallo-romaine se transformer radicalement. L’apparition très ancienne du faubourg de Saint-Remi est à l’origine du contour très particulier dessiné ensuite par le rempart du XIVe s. C’est dès l’Antiquité tardive que la ville s’est métamorphosée de manière décisive. Comme cette période, encore mal connue, a vu le christianisme s’imposer dans la société gallo-romaine, il est intéressant de comprendre dans quelle mesure les nouvelles pratiques sociales spontanées ou organisées, introduites par le christianisme, sont à l’origine d’un processus que l’on peut mieux expliquer aujourd’hui grâce aux données archéologiques récentes et aux sources historiques revisitées. Cette approche vise à mieux insérer les origines du christianisme dans l’histoire de la société dans laquelle il s’est développé. Afin de ne rien manquer de cette conférence, il est recommandé aux spectateurs de se présenter avec une avance suffisante afin de procéder aux contrôles sanitaires et à la signature du registre. academie.nationale.reims@wanadoo.fr http://www.academie-nationale-reims.fr/ Maison de la vie associative – MVA 122 Rue du Barbâtre Reims

