Conférence « Chili, 11 septembre 1973 : un tournant de l’histoire mondiale » par Olivier Compagnon Université Sorbonne Nouvelle, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents adultes. payant

Entrée payante, tarif de 10 euros

Olivier Compagnon, professeur d’histoire contemporaine à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine analyse l’impact du coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili sur les gauches du monde entier.

Mettant fin au gouvernement de l’Unité populaire qui avait tenté de profondément réformer le Chili pendant trois ans, le coup d’État du 11 septembre 1973 inaugure la longue dictature du général Pinochet et invite à penser les causes complexes de la militarisation des sociétés latino-américaines dans les années 1960-1980. Mais il s’agit également d’une rupture globale dans l’histoire du XXe siècle en ce qu’il clôt symboliquement un cycle politique progressiste et ouvre la voie à la grande mutation néolibérale dont le Chili sera le premier terrain d’expérimentation.

Olivier Compagnon est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle (Institut des Hautes Études de l’Amérique latine), membre du Centre de Recherche Et de Documentation sur les Amériques (CREDA UMR 7227) et co-rédacteur en chef des Cahiers des Amériques latines. Auteur de nombreux travaux sur le XXe siècle latino-américain, il publiera en août 2023 Salvador Allende. Le Chili, l’Amérique latine et le monde (Flammarion).

Bienvenue à la première édition de l’Université des cultures ouvertes : des conférences ouvertes à toutes et à tous, sans condition d’âge ni de diplôme, entre mars et juin 2023. Elles sont consacrées à diverses thématiques liées aux domaines de spécialité de la Sorbonne Nouvelle : arts, lettres, langues et civilisations, sciences humaines et sociales. Une occasion privilégiée pour dialoguer avec des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses au sein du nouveau campus Nation.

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

@Bibliothèque de l’IHEAL © Affiche issue de la collection d’affiches de solidarité que détient la bibliothèque de l’IHEAL