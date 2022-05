Conférence : Chevaliers croisés du diocèse de Chartres au XIIe Siècle

2022-05-06 17:30:00 – 2022-05-06 Par Calixte Wagner, professeur agrégé d’histoire La plupart des chevaliers répondent par piété à l’appel des croisades qui leur est adressé. Dans ce contexte particulier, comment ces soldats chrétiens, et notamment ceux du diocèse de Chartres, se sont-ils engagés ? Quelles en ont été les répercussions tant au niveau politique que social ? Places limitées.

Par Calixte Wagner, professeur agrégé d'histoire La plupart des chevaliers répondent par piété à l'appel des croisades qui leur est adressé. Dans ce contexte particulier, comment ces soldats chrétiens, et notamment ceux du diocèse de Chartres, se sont-ils engagés ? Quelles en ont été les répercussions tant au niveau politique que social ? Places limitées.

Inscriptions auprès de la SAEL au 02 37 36 91 93 ou à sael28@wanadoo.fr.

Inscriptions auprès de la SAEL au 02 37 36 91 93 ou à sael28@wanadoo.fr.

