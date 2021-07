Chevagny-sur-Guye Place de l'Église,Chevagny-sur-Guye (lieu fléché) Chevagny-sur-Guye, Saône-et-Loire Conférence « Chevagny d’hier à aujourd’hui » de Véronique Bernardet-Gaudy, archiviste Place de l’Église,Chevagny-sur-Guye (lieu fléché) Chevagny-sur-Guye Catégories d’évènement: Chevagny-sur-Guye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de l’Église, Chevagny-sur-Guye (lieu fléché)

Sur la base de ses recherches sur le cadastre, les archives, la démographie et les métiers qui se pratiquaient à Chevagny, l’archiviste Véronique Bernardet-Gaudy propose une conférence donnant à chacun la curiosité et les outils pour entreprendre soi-même des recherches dans les arcanes des archives !

Entrée libre

Une conférence passionnante, savamment et savoureusement documentée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

