En ligne, le mercredi 31 mars à 18:00

**Cheffes d’entreprises, les enjeux et impacts économiques**

———————————————————— Au programme : * Quels sont les visages des entrepreneures aujourd’hui ?

* Quelles ont été les victoires et les avancées ?

* Quels sont les nouveaux challenges ? ### **Intervenantes :** * Bénédicte Durand : Directrice général Mecelec Composite, Marraine Lyon Start Up édition 2021.1.

* Emilie Legoff : CEO Troops, Présidente du Club Partenaire du Centre d’Entrepreneuriat, marraine des éditions 10 & 11 de Lyon Start UP, Co-Présidente French Tech One Lyon Saint-Etienne.

* Oriane Viguier : Présidente LEGROS TP

Gratuit sur inscription

Tous les 3 mois, le Centre d'Entrepreneuriat Lyon Saint-Etienne, vous donne rendez-vous à travers une conférence pour échanger sur une thématique business impact d'actualité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T18:00:00 2021-03-31T19:00:00

