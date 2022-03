Conférence Chauvet, Lascaux, Cosquer: dialogues millénaires, par Pedro Lima Chorges Chorges Catégories d’évènement: Chorges

Hautes-Alpes

Conférence Chauvet, Lascaux, Cosquer: dialogues millénaires, par Pedro Lima Chorges, 8 avril 2022, Chorges. Conférence Chauvet, Lascaux, Cosquer: dialogues millénaires, par Pedro Lima Médiathèque de Chorges 21, route du Fein – Place François 1er Chorges

2022-04-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-08 Médiathèque de Chorges 21, route du Fein – Place François 1er

Chorges Hautes-Alpes Chorges Pedro Lima, journaliste scientifique, partage les principales connaissances sur ces 3 grottes ornées. mediatheque@mairie-chorges.fr +33 4 92 53 93 30 Médiathèque de Chorges 21, route du Fein – Place François 1er Chorges

dernière mise à jour : 2022-03-26 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon

Détails Catégories d’évènement: Chorges, Hautes-Alpes Autres Lieu Chorges Adresse Médiathèque de Chorges 21, route du Fein - Place François 1er Ville Chorges lieuville Médiathèque de Chorges 21, route du Fein - Place François 1er Chorges Departement Hautes-Alpes

Chorges Chorges Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chorges/

Conférence Chauvet, Lascaux, Cosquer: dialogues millénaires, par Pedro Lima Chorges 2022-04-08 was last modified: by Conférence Chauvet, Lascaux, Cosquer: dialogues millénaires, par Pedro Lima Chorges Chorges 8 avril 2022 Chorges Hautes-Alpes

Chorges Hautes-Alpes