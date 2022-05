Conférence Château de Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Conférence Château de Vendôme, 4 juin 2022, Vendôme. Conférence

Château de Vendôme, le samedi 4 juin à 17:45 Gratuite (au chapeau), pas d’inscription préalable

La conférence donnée par Michel Audouy, architecte-paysagiste, enseignant à l’ENSP aura pour thème l’impact du réchauffement climatique sur nos jardins. Durée : 1h15 Château de Vendôme 6 rampe du Château, 41100 Vendôme Vendôme Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T17:45:00 2022-06-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Château de Vendôme Adresse 6 rampe du Château, 41100 Vendôme Ville Vendôme lieuville Château de Vendôme Vendôme Departement Loir-et-Cher

Château de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Conférence Château de Vendôme 2022-06-04 was last modified: by Conférence Château de Vendôme Château de Vendôme 4 juin 2022 Château de Vendôme Vendôme Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher