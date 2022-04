CONFÉRENCE Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

CONFÉRENCE Charmes, 20 mai 2022, Charmes. CONFÉRENCE Charmes

2022-05-20 – 2022-05-20

Charmes Vosges Elisabeth Adam, bibliste et soeur de la Providence, donnera une conférence à l’église de Charmes sur le “Combat spirituel”, vendredi 20 mai à 20h. Entrée libre. +33 3 29 38 10 28 Charmes

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

CONFÉRENCE Charmes 2022-05-20 was last modified: by CONFÉRENCE Charmes Charmes 20 mai 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges