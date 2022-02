Conférence – Charles Léandre, peintre mi-normand mi-flamand Alençon, 11 mai 2022, Alençon.

Salle Baudelaire Rue Porchaine Alençon

2022-05-11 14:30:00

Alençon Orne Alençon

Conférence par M. Benoît NOËL

Enseignant en Histoire de l’Art et auteur d’une vingtaine d’essais concernant des alcools, la littérature ou les arts plastiques des XIXe et XXe siècles.

Être ou ne pas être impressionniste, telle est la question. Toutefois, l’impressionnisme ne finit-il pas par être l’arbre qui cache la forêt d’une constellation d’artistes singuliers ? Ne pas être « impressionniste » implique-t-il de n’être point moderne ?

L’œuvre multiple de Charles Léandre, peintre, pastelliste, dessinateur, lithographe et sculpteur excède ces classifications simplistes. De souche normande mais nourri au lait anarchiste de la butte Montmartre, si sa peinture rutile de sensualité flamande et si ses pastels restituent jusqu’aux perles de rosée, ses caricatures sont impitoyables et ses sculptures foudroient.

amisdesmusees.61.alencon@gmail.com +33 2 33 29 55 36

Salle Baudelaire Rue Porchaine Alençon

