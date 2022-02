Conférence : Charles de Gaulle, une aventure dans l’Histoire de France Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Conférence : Charles de Gaulle, une aventure dans l’Histoire de France Bourg-lès-Valence, 14 avril 2022, Bourg-lès-Valence. Conférence : Charles de Gaulle, une aventure dans l’Histoire de France Salles Francois Mitterand Mairie Bourg-lès-Valence

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 Salles Francois Mitterand Mairie

Bourg-lès-Valence Drôme EUR Par Michel VEY, Ancien conseiller sécurité à ENGIE. contact@upaval.com +33 4 75 56 81 79 http://www.upaval.com/ Salles Francois Mitterand Mairie Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Salles Francois Mitterand Mairie Ville Bourg-lès-Valence lieuville Salles Francois Mitterand Mairie Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Conférence : Charles de Gaulle, une aventure dans l’Histoire de France Bourg-lès-Valence 2022-04-14 was last modified: by Conférence : Charles de Gaulle, une aventure dans l’Histoire de France Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 14 avril 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme