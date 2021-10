Conférence : Charles Baudelaire Médiathèque centre-ville, 30 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, la médiathèque centre-ville invite Eric Chauvier, anthropologue et écrivain, pour une conférence hommage au grand poète français. Des “Fleurs du mal” au « spleen », Baudelaire a joué avec les codes et la forme poétique pour transcender l’humanité face à sa destinée. Jeu littéraire qui inspira Eric Chauvier dans son écriture et son roman “Le revenant”, où Baudelaire se retrouve à hanter de nos jours Paris, et ses rues assourdissantes qui autour de lui hurlaient. Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Par Eric Chauvier, anthropologue et professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T19:30:00 2021-11-30T21:00:00