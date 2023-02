Conférence : Charles Aznavour, sa vie, ses chansons Cercle de la Renaissance Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone L’association « Le cercle de la Renaissance » vous convie à une conférence sur le thème : « Charles Aznavour, sa vie, ses chansons ». Elle sera animée par Michel Méténier.



« A travers ses chansons, c’est Charles Aznavour qui se dévoile, ses premiers pas dans les spectacles lorsqu’il a à peine une dizaine d’années, la guerre qu’il traverse entre Résistance et musique, ses rencontres (Piaf, Montand, Bécaud…) jusqu’aux succès indémodables. Une conférence à voir et à entendre ». Venez nombreux partager un moment en compagnie de Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain qui sort parfois des sentiers battus.

En effet, cette fois, il vous emmène à la rencontre de Charles Aznavour…

