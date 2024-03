Conférence chantée par Agnès Chaumié Ferme Saint sauveur Villeneuve-d’Ascq, mercredi 20 mars 2024.

« Conférence en chanson » est une proposition conçue et animée par Agnès Chaumié, à partir de son livre CD « Je chante avec mon bébé ». Mercredi 20 mars à 20h à la Ferme Saint Sauveur.

Une conférence chantée

L’auteure nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce qui la différencie de la voix parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui écoute que pour celui qui chante ou qui vocalise.

Pour évoquer le chemin qui relie les premières vocalisations à la chanson, le public est invité à participer vocalement, guidé par la conférencière. Ces improvisations musicales seront l’occasion de goûter au plaisir de chanter ensemble, de ressentir les émotions qui peuvent naitre de la voix chantée et d’éclairer ce qui fait l’intérêt de cet art populaire dans le développement de l’enfant.

Cette conférence musicale est un temps à vivre, une immersion ludique et sensible dans la chanson, une façon de mieux comprendre la force de son empreinte dans la vie d’un tout petit.

Gratuit sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/conference-en-chansons?fbclid=IwAR1KEanunUNmWg65A-ydSE68khoNy4rVCMmlVGJCtUAALj8MtJekrT3PWAo

Ferme Saint sauveur Avenue du Pont-de-Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France