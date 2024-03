Conférence chantée Le Chant Des Sardinières Rue Edmond Michelet Penmarch, vendredi 8 mars 2024.

Finistère

Pendant 46 jours, les ouvrières des conserveries de Douarnenez mènent une grève qui va mobiliser toute la ville et cela se fera en chansons. Malgré la faim, la violence et les pressions, les ouvrières ne lâchent rien. Elles obtiennent une augmentation de salaire de 20 centimes. Elles ont gagné !

Ces luttes vont préfigurer les révoltes du Pays Bigouden en 1926.

Marie Aline Lagadic et Klervi Rivière évoquent les révoltes, luttes et transformations sociales et économiques dans le Pays Bigouden jusqu’aux années 1960.

Accueil à partir de 18 h avec les chants des ouvrières d’usine. Après le spectacle, Marie Aline Lagadic et Klervi Rivière dédicaceront l’ouvrage le chant des sardinières (Prix Charles-Cros 2007) qui présente les textes et partitions

des chansons des ouvrières d’usines.

Participation au chapeau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

Rue Edmond Michelet Maison Pour Tous

Penmarch 29760 Finistère Bretagne alp.penmarch@orange.fr

