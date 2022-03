Conférence Chantée / Chansons du cousinage Tourouvre au Perche, 25 mars 2022, Tourouvre au Perche.

Conférence Chantée / Chansons du cousinage Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec Tourouvre au Perche

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 22:00:00 Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche

Les chansons traditionnelles, de la Normandie à l’Amérique du Nord : un héritage culturel des migrations vers la Nouvelle-France à partir du 17e siècle.

Conférence animée par Eva Guillorel, chanteuse et maîtresse de conférence en histoire moderne à l’Université de Renne 2, Robert Bouthillier, chanteur et ethnomusicologue, auteur de nombreuses enquêtes au Québec et en Acadie et Yvon Davy, chanteur, historien et collecteur des répertoires traditionnels en Normandie dans le cadre de La Loure.

infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/

