Lille Lille / médiathèque Jean Lévy Lille, Nord CONFÉRENCE CHANTÉE AVEC DESROUSSEAUX Lille / médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

CONFÉRENCE CHANTÉE AVEC DESROUSSEAUX Lille / médiathèque Jean Lévy, 9 octobre 2021, Lille. CONFÉRENCE CHANTÉE AVEC DESROUSSEAUX

Lille / médiathèque Jean Lévy, le samedi 9 octobre à 20:30

La musique est mise à l’honneur dans cette édition des Nuits des Bibliothèques. Le service patrimoine de la bmL vous propose de découvrir quelques chansons d’Alexandre Desrousseaux, le célèbre auteur du P’tit Quinquin. Sophie-Anne Leterrier, professeure en histoire culturelle du XIXe, accompagnée de ses chanteurs et musiciens, vous raconte l’histoire de ces chansons populaires et vous les interprète. Si vous avez envie de chanter en patois, laissez-vous tenter…

Entrée libre, gratuit, passe sanitaire valide et port du masque

Une conférence en musique… Lille / médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lille / médiathèque Jean Lévy Adresse 32-34 rue Edouard Delesalle Ville Lille lieuville Lille / médiathèque Jean Lévy Lille