Conférence Chansons et opérettes marseillaises (1880-1950) Espace culturel Saint-Exupéry Marignane, vendredi 22 mars 2024.

Conférence Chansons et opérettes marseillaises (1880-1950) Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Bouches-du-Rhône

L’association « Les amis de Marignane et de la Provence » organise une conférence en musique animée par Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain. Elle aura pour thème Chansons et opérettes marseillaises.

« Michel Méténier vous fera plonger dans le mythique Marseille des années 1880-1950, au travers de larges extraits de chansons marseillaises dont il reste, bien tenaces encore, quelques traces.



Marseille depuis bien longtemps cultive l’art de la chanson l’Opéra municipal témoigne du goût ancien des marseillais pour le bel canto et les belles voix. Mais il y a aussi la chanson dite « marseillaise » populaire, gouailleuse, sociale que les multiples caf’conc et salles de spectacles ont diffusée. Vers 1920, apparaît un autre genre de la chanson marseillaise les opérettes dont Scotto, Sarvil et Alibert allaient pendant vingt ans être les rois.

A venir écouter sans modération… » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

