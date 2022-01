Conférence : « Changer la langue française, c’est quoi les bails ? » Médiathèque Marguerite Yourcenar, 18 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, nous vous proposons cette conférence autour de la langue française, son présent et son avenir.

Changer la langue, c’est quoi les bails ?

Quand on entend parler les jeunes, on s’inquiète parfois, à tort, de l’avenir de la langue. Or, avoir des repères sur le passé de la langue, nous aide à mieux prévoir son avenir. Savez-vous que « formage » et « licorne » sont à l’origine des mots erronés ? Qu’on a perdu les verbes « choir » et « embourser » mais on a gardé « déchoir », et « rembourser »? Qu’on disait il y a trois siècles « aller au roi, aller au pape » et qu’il n’y a pas de raison grammaticale de rejeter « aller au coiffeur »?

Discutons ensemble de la dynamique de la langue : depuis quand le français existe-t-il ? à quoi ressemblait le français médiéval ? peut-on dire qu’on parle la même langue que Molière, au 17e siècle ? doit-on avoir peur de changer à nouveau l’ortografe du français ? comment change la langue, à quelle vitesse ?

Conférence de Maria Candea & Auphélie Ferreira



Maria Candea est professeure en sociolinguistique à l’université Sorbonne Nouvelle, docteure en linguistique française. Elle a publiée en 2019 avec Laélia Véron, Le français est à nous ! : petit manuel d’émancipation linguistique (Éditions La découverte).

Auphélie Ferreira est linguiste, doctorante à l’université Sorbonne Nouvelle.

Elles sont toutes les deux autrices et collaboratrices du livre Parler comme jamais : la langue : ce qu’on croit et ce qu’on en sait (Éditions Le Robert, 2021) adapté du podcast du même nom créé par Laélia Véron, produit par Binge Audio.

Auditorium (niveau -1)

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr

