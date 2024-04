Conférence Changements Climatiques et submersion marine Espace sportif de Croas Ver Combrit, dimanche 14 avril 2024.

Dans le cadre du Festival « Si la mer monte » qui a lieu à l’Île-Tudy en mai et organisé par l’association Effet Mer, une échappée a lieu à Combrit. Elle réunira Christian Deperthuis et Denis Lacroix, pour une conférence et un débat sur les changements climatiques et la submersion marine.

C. de Perthuis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine où il a fondé la chaire Economie du Climat. Il a dirigé la mission Climat à la Caisse des dépôts et a présidé le Comité pour la fiscalité écologique à l’origine de la taxe carbone.

Ingénieur agronome spécialisé pendant 25 ans en aquaculture marine tropicale et méditerranéenne, Denis Lacroix travaille au sein de l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) sur la prospective scientifique et technologique. Chargé de mission auprès d’Agropolis international, il en co-anime le comité scientifique et technique. Denis Lacroix est actuellement délégué à la prospective auprès de la direction générale de l’Ifremer. .

Début : 2024-04-14 17:00:00

Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade

Combrit 29120 Finistère Bretagne

