CONFERENCE CHANGEMENT CLIMATIQUE LES GLACIERS NOUS PARLENT DE LUC MOREAU 2021-10-23 14:45:00 14:45:00 – 2021-10-23 CENTRE DES CONGRES -Salle Tambour Major 7 Avenue de Saint Dié

Épinal Vosges Accueil et ouverture des portes à 14h.

Veuillez réserver vos places dès maintenant par mail à : ericboeuf88@sfr.fr

(Entrée gratuite mais nombre de places limité) Pass Sanitaire demandé à l’entrée.

Luc MOREAU, Glaciologue à Chamonix revient pour la 7ème fois dans les Vosges pour une intervention qui, cette année, est organisée par la Société des Membres de la Légion ’Honneur dans le cadre du Centenaire de l’association.

L’Amiral Alain COLDEFY, Président de la SMLH sera présent. Un relais de la Flamme Sacrée arrivera à 18h place Foch, portée par 32 jeunes vosgiens en provenance du Centre des Congrès.

Si les glaciers nous parlent, il faut savoir les écouter, les regarder vivre et peut être un jour les voir mourir… Qui mieux que Luc Moreau peut nous en parler, lui qui les parcourt depuis plus de 35 ans à travers le monde. Il va dessus, dedans et même en dessous grâce à un site unique au monde, à Argentière. Venez nombreux pour ce voyage dans les glaces. ericboeuf88@sfr.fr Crédit Photo OT Vallée de Chamonix – Salomé ABRIAL dernière mise à jour : 2021-10-19 par

