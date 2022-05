Conférence “Changement climatique et biodiversité : conséquences locales”, 16 juin 2022, .

Conférence “Changement climatique et biodiversité : conséquences locales”

2022-06-16 – 2022-06-16

Le changement climatique actuel provoque ou favorise de nombreux changements de la faune et de la flore, observables même localement ! Parmi ces changements, nombre d’espèces nouvelles apparaissent, et nous posent parfois des soucis : Frelon asiatique, Ragondin, Chenilles processionnaire… mais que faire ? Rempart contre le changement climatique, source de satisfaction de nos besoins vitaux… la biodiversité est unique et irremplaçable. Or, sa fragilisation est aujourd’hui attestée et alarmante. Venez découvrir comment chacun à son niveau peut agir pour favoriser sa préservation. Vous pourrez ainsi passer à l’action dans votre jardin, votre quartier, votre commune.

contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02 http://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=213994

