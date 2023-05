Conférence « Changé en pierre ! Une métamorphose du troisième type » La passerelle, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 10h30 à 12h30

.Public adultes. payant

10€

« Changé en pierre ! Une métamorphose du troisième type », une conférence animée par Odile Uhlamann Faliu

À côté des métamorphoses animales et végétales, les contes nous offrent aussi une métamorphose plus rare, celle qui change en pierre et fait basculer dans le minéral. Des motifs mythologiques comme le regard de Méduse, des légendes, des punitions religieuses s’invitent lorsque l’on évoque la pétrification, souvent signe de châtiment mortel. Les contes merveilleux, cependant, sont plus nuancés.

La pétrification y est réversible et le conte connaît une fin heureuse, apaisée. Par-delà la scène dramatique où le personnage métamorphosé s’éloigne provisoirement du vivant, on reconnaîtra l’épreuve à traverser, le lien avec la parole et le silence et le chemin de transformation propre au conte merveilleux. À travers les motifs de contes comme « Les Jumeaux ou les frères de sang « , « L’oiseau de vérité » et surtout « Le fidèle compagnon », nous explorerons la minéralité agissante au cœur de l’épreuve, et pourrons découvrir comment conteur, personnages et auditoire parviennent ensemble au bout du récit.

La passerelle 26 rue de Crussol 75011 Paris

