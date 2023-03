Conférence Chanel face à Schiaparelli Salle du Réal Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-10 18:00:00 – 2023-03-10

Salle du Réal Chemin Entre Deux Eaux

Bouches-du-Rhône Conférence Chanel face à Schiaparelli à la Salle du Réal. Conférence organisée par l’Association du Quartier des Arènes et présentée par Danièle Martin dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes.



L’ouverture des portes se fera une demi heure avant. Seul les 105 premières personnes seront acceptées. Conférence Chanel face à Schiaparelli à la Salle du Réal. asso.lesarenes@gmail.com Salle du Réal Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard

