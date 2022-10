CONFÉRENCE – CHAMPOLLION : BICENTENAIRE DU DÉCHIFFREMENT DES HIÉROGLYPHES ÉGYPTIENS Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

2 Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand
Fontenay-le-Comte
Vende

2022-10-14 13:00:00 – 2022-10-14 15:00:00

2022-10-14 13:00:00 – 2022-10-14 15:00:00

Médiathèque Jim Dandurand 2 Rue des Orfèvres

Fontenay-le-Comte

Vende Venez découvrir l’histoire du jeune génie et sa méthode pour décrypter les mystères d’une langue millénaire inventée au temps des Pharaon, en admirant les planches gravées de la Description d’Egypte réalisée après l’Expédition napoléonienne. Séance organisée par la médiathèque en partenariat avec Fontenay ville d’art et d’histoire. Gratuit, sans réservation. 2022, c’est l’année bicentenaire du déchiffrement des Hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion le jeune ! mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr +33 2 51 51 18 51 https://www.mediatheque-fontenaylecomte.net/ Médiathèque Jim Dandurand 2 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

