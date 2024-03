Conférence Ces plantes qui nous soignent Saint-Pardoux-Corbier, samedi 16 mars 2024.

Conférence Ces plantes qui nous soignent Saint-Pardoux-Corbier Corrèze

Conférence « Les plantes qui nous soignent » animée par Geneviève Louis (Infirmière pédiatrique DE et herbaliste certifiée) et Christelle et Pascal Bourdoncle (producteurs de plantes médicinales) à St-Pardoux Corbier.

Dégustation de tisanes (n’oubliez pas d’apporter votre tasse). 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

Salle polyvalente

Saint-Pardoux-Corbier 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine asso.apg@orange.fr

L’événement Conférence Ces plantes qui nous soignent Saint-Pardoux-Corbier a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze