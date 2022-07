Conférence – Ces petites bêtes qui nous empoisonnent la vie Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Conférence – Ces petites bêtes qui nous empoisonnent la vie Pontarlier, 6 avril 2023, Pontarlier. Conférence – Ces petites bêtes qui nous empoisonnent la vie

Salle Morand Pontarlier Doubs

2023-04-06 18:30:00 – 2022-09-19 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Conférence organisée par « Les Amis du Musée de Pontarlier ».

Bostryche, pyrale, tiques et autres petites bêtes qui nous empoisonnent la vie, conférence par Claude-Roland Marchand, professeur honoraire en biologie animale, Université de Franche-Comté. Conférence organisée par « Les Amis du Musée de Pontarlier ».

