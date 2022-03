Conférence : Cercles de résilience Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Conférence : Cercles de résilience Orthez, 12 avril 2022, Orthez.
Ronron et gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez

2022-04-12 19:15:00

EUR 15 20 Par Ewa Sass Dzieduszycki, psycho-énergéticienne.

Stress, fatigue, covid long, épuisement post-vaccinal, remises en question. Pour en parler, échanger des solutions. Par Ewa Sass Dzieduszycki, psycho-énergéticienne.

Stress, fatigue, covid long, épuisement post-vaccinal, remises en question. Pour en parler, échanger des solutions. Par Ewa Sass Dzieduszycki, psycho-énergéticienne.

Stress, fatigue, covid long, épuisement post-vaccinal, remises en question. Pour en parler, échanger des solutions.

