Conférence Centre Paris Anim’ Mado Robin, 11 février 2023, Paris.

Le samedi 11 février 2023

de 14h00 à 16h00

. gratuit sous condition

« Niki de Saint-Phalle , de la violence à la Rédemption », une conférence signée Olivier-Yves Vincello, guide-conférencier, auteur et écrivain public.

Catherine Marie-Agnès de Saint-Phalle, dite Niki de Saint-Phalle, est née à Neuilly-sur-Seine en 1930.

Elle vit un drame familial très profond à l’âge de 11 ans seulement, qu’elle cachera pendant très longtemps, mais ce qui forgera très nettement son identité et bouscule durablement et violemment ses codes.

D’abord mannequin, puis épouse et mère de famille très jeune, elle fait une très grave dépression, peu de temps après avoir commencé à peindre, et c’est justement l’art qui va lui permettre d’exprimer, d’expulser toute cette violence qu’elle possède au fond d’elle.

Rattachée au groupe des Nouveaux Réalistes et de l’école de Nice, elle va connaître un succès international grâce à ses tirs célèbres, puis à sa série sur les Mariées , où elle n’hésite pas à provoquer, voire à dénoncer les excès et les travers des sociétés trop ancrées dans le patriarcat.

C’est en 1966 avec la « Hon », et ses Nanas renommées, au milieu de sa vie, qu’elle va prendre un tournant et proposer une sorte de réflexion sur la société , moins dure, moins violente, mais toujours en provocation ; elle est aussi l’une des premières à se mettre au-devant de la scène, un peu comme un WARHOL au féminin.

Petit à petit, grâce notamment à la sculpture, elle va réaliser un véritable parcours initiatique, la conduisant , tel un cheminement intérieur mais également artistique très dense, peu à peu vers une forme de rédemption, à l’image de l’un de ses derniers immenses travaux, qui l’occupera pendant près de 20 années, très spirituel et très influencé par l’oeuvre de GAUDI, : « le jardin des Tarots »…

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr

