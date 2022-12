Conférence : « Céline et René, un amour invicible »- Elisabeth Reynaud Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Conférence : « Céline et René, un amour invicible »- Elisabeth Reynaud
19 décembre 2022
Eglise Saint-Christophe, Rue Emile Liétout, Benerville-sur-Mer, Calvados

Scénariste et romancière, Elisabeth Reynaud est connue pour ses biographies de femmes hors du commun : « Thérèse d'Avila ou le divin plaisir » (Fayard, 1997), « Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI » (Ramsay, prix Bel Ami 2007), « Le Petit Trianon et Marie-Antoinette » (Télémaque, 2010), « Le Roman de Sissi » (Le Rocher, 2010), « Niki de Saint-Phalle » (Ecriture, 2014), « Céline Dion » (Archipoche, 2014), « Thérèse de Lisieux » (Presses du Châtelet, 2018). Depuis l'absence de Céline Dion, tous les bruits les plus fous ont couru sur elle. Que devient-elle? Est-elle gravement malade? Rechantera-t-elle? A toutes ces questions, les réponses sérieuses auprès de sa biographe, Elisabeth Reynaud.

