Conférence « Célébrer Versailles : de l’enjeu politique sous la Monarchie de Juillet à la légèreté du Second Empire » par Elsa Cau

Conférence « Célébrer Versailles : de l’enjeu politique sous la Monarchie de Juillet à la légèreté du Second Empire » par Elsa Cau, 27 mars 2023, . Conférence « Célébrer Versailles : de l’enjeu politique sous la Monarchie de Juillet à la légèreté du Second Empire » par Elsa Cau



2023-03-27 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-27 Comment le château de Versailles, symbole abhorré par les Révolutionnaires, est-il devenu le théâtre d’une récupération politique au XIXe siècle, notamment par le roi Louis-Philippe Ier qui réalise l’exploit là où même Napoléon avait reculé – de transformer les lieux en musée, avec seulement quelques décennies de recul ? Pour tirer le portrait d’une légende en construction au XIXe siècle, on traverse le chantier de restauration gigantesque doublé d’un chantier symbolique non moins complexe et vertigineux, menés de front par le roi Louis-Philippe au château de Versailles ; les bals et les fêtes costumées à la manière de la cour de l’Ancien Régime dont est friande la cour de Napoléon III ; sans oublier l’obsession de l’Impératrice Eugénie elle-même pour la figure de Marie-Antoinette… Versailles, son château, son mode de vie à la cour, n’auront jamais été si célébrés qu’au XIXe siècle. Conférence du cycle « les lundis de l’art », par Elsa Cau, historienne de l’art dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville