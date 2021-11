Saint-Satur Saint-Satur Cher, Saint-Satur Conférence : “Ce que le sous-sol d’une maison de Saint-Satur m’a donné à voir.” Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

Conférence : “Ce que le sous-sol d’une maison de Saint-Satur m’a donné à voir.” Saint-Satur, 20 novembre 2021, Saint-Satur. Conférence : “Ce que le sous-sol d’une maison de Saint-Satur m’a donné à voir.” Saint-Satur

2021-11-20 15:00:00 – 2021-11-20

Saint-Satur Cher Le Cercle historique du Sancerrois organise une conférence inédite.

Jean-Marie Mignon présentera : “Ce que le sous-sol d’une maison de Saint-Satur m’a donné à voir.” Conférence sur inscription avant le 15 novembre 2021. cerclehistoriquedusancerrois@gmail.com Le Cercle historique du Sancerrois organise une conférence inédite.

Jean-Marie Mignon présentera : “Ce que le sous-sol d’une maison de Saint-Satur m’a donné à voir.” Conférence sur inscription avant le 15 novembre 2021. ©PIXABAY

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville Saint-Satur