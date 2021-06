Gif-sur-Yvette WebTV de CentraleSupélec Essonne, Gif-sur-Yvette Conférence Catherine MacGregor WebTV de CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Conférence Catherine MacGregor WebTV de CentraleSupélec, 10 juin 2021-10 juin 2021, Gif-sur-Yvette. Conférence Catherine MacGregor

WebTV de CentraleSupélec, le jeudi 10 juin à 18:30

Symposium aura l’honneur de recevoir Catherine MacGregor jeudi 10 juin à 18h30 ! Diplômée de l’Ecole Centrale Paris en 1995 et récemment élue directrice générale du groupe Engie, Catherine MacGregor interviendra sur de nombreux sujets tels que son parcours l’ayant amenée au sommet d’une firme leader du CAC40 ainsi que les ambitions du groupe Engie en matière de transition énergétique. La conférence sera transmisse en live sur la WebTV de CentraleSupélec : [https://webtv.centralesupelec.fr/lives/live-easycast-n192/](https://webtv.centralesupelec.fr/lives/live-easycast-n192/) En espérant que vous soyez nombreux !

participation gratuite libre

Symposium reçoit la directrice générale d’Engie pour parler de son parcours et de l’ambition d’Engie ! WebTV de CentraleSupélec 3 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T18:30:00 2021-06-10T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Étiquettes évènement : Autres Lieu WebTV de CentraleSupélec Adresse 3 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville WebTV de CentraleSupélec Gif-sur-Yvette