Conférence – Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une renaissance Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conférence – Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une renaissance Chapelle de l’Immaculée, 4 février 2022, Nantes. Conférence – Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une renaissance

Chapelle de l’Immaculée, le vendredi 4 février à 18:30

Avec : Monsieur Philippe Charron, responsable du Pôle patrimoines à la Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Le Père Michel Leroy, ancien Recteur et chargé de mission pour le suivi de la restauration par Monseigneur Laurent Percerou, Evêque de Nantes Et la Maîtrise de la cathédrale, association Musiques Sacrées, pour les respirations musicales.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.Un pass vaccinal valide est obligatoire et devra être présenté pour l’accès à la soirée en intérieur. Port du masque obligatoire.Ouverture des portes à 17 heures 45.

La conférence sur la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes portera sur la situation actuelle du chantier de la cathédrale et les projets de restauration. Chapelle de l’Immaculée 6 rue Malherbe Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T18:30:00 2022-02-04T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'Immaculée Adresse 6 rue Malherbe Ville Nantes lieuville Chapelle de l'Immaculée Nantes Departement Loire-Atlantique

Chapelle de l'Immaculée Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Conférence – Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une renaissance Chapelle de l’Immaculée 2022-02-04 was last modified: by Conférence – Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une renaissance Chapelle de l’Immaculée Chapelle de l'Immaculée 4 février 2022 Chapelle de l'Immaculée Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique