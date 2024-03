Conférence caritative « Chillida et Maeght » une rencontre exceptionnelle Saint-Jean-de-Luz, jeudi 21 mars 2024.

Le galeriste Aimé Maeght a joué un rôle essentiel dans la trajectoire artistique et la vie d’Eduardo Chillida.

Nausica SANCHEZ du Musée Chillida Leku évoquera la relation du sculpteur avec la galerie Maeght, qui, au-delà d’un espace d’exposition, était un lieu de rencontre encourageant la créativité et l’échange.

Nous découvrirons également les œuvres de la collection Maeght actuellement exposées au musée Chillida Leku à l’occasion du centenaire de Chillida des sculptures d’Arp, Calder, Giacometti, Braque et Chagall, les grands protagonistes de l’art du XXe siècle qui ont transformé l’histoire de la sculpture et qui, ensemble, constituent un exemple unique d’amour pour l’art. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 19:30:00

Villa Duconténia (salle rez-de-Chaussée)

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

