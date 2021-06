Carantec Carantec 29660, Carantec Conférence « Carantec et ses environs vus par Kerga » animée par Etienne de Kergariou Carantec Carantec Catégories d’évènement: 29660

Conférence « Carantec et ses environs vus par Kerga » animée par Etienne de Kergariou Carantec, 26 juin 2021-26 juin 2021, Carantec. Conférence « Carantec et ses environs vus par Kerga » animée par Etienne de Kergariou 2021-06-26 – 2021-06-26

Carantec 29660 Carantec Conférence « Carantec et ses environs vus par Kerga » animée par Etienne de Kergariou carantec.culture@gmail.com +33 2 98 67 95 07 Conférence « Carantec et ses environs vus par Kerga » animée par Etienne de Kergariou dernière mise à jour : 2021-06-12 par

