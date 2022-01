Conférence « Capitaine Haddock » au Cinéma Rex Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Lot-et-Garonne EUR 0 0 Conférence « La problématique du capitaine Haddock dans l’œuvre d’Hergé, la notion du secret de famille ». Par Jean-Claude VENIEL.

– Qui est le capitaine haddock ?

– Quels sont ses problèmes d’alcool ?

– Quel est le parallèle avec la vie d’Hergé ?

Beaucoup de questions auxquels nous allons essayer de répondre. La conférence sera illustrée de photos des albums d’Hergé.

