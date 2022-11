Conférence Cancer et Sexualité Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Conférence Cancer et Sexualité
2022-12-06

Tour Marie de Bourgogne, Porte Marie de Bourgogne, Beaune, Côte-d'Or

19:00:00 – 23:30:00

Tour Marie de Bourgogne Porte Marie de Bourgogne

Beaune

Médecin sexologue, Gynécologue et Sage femme interviendront sur le thème : Cancer et trouble de la sexualité : la double peine !
lereperedidezen@orange.fr

