Conférence « Camus le politique » présentée par Philippe Calvin sous l'égide de la SAHM. L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton

le mercredi 8 juin 2022 à 15:00

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le mercredi 8 juin à 15:00

Conférence « Camus le politique » présentée par Philippe Calvin sous l’égide de la SAHM. Un intellectuel notoire amateur de football est une qualité rare qui suscite la curiosité de mieux le connaître. Albert Camus, c’est lui, a été un auteur aux multiples talents, journaliste, écrivain, homme de théâtre. C’est cependant Camus le Politique qui va être présenté. Homme de gauche déclaré ses origines familiales son profond attachement à son pays natal l’Algérie son engouement pour la Méditerranée ont façonné ses idées politiques. Au cours de sa trop courte vie Albert Camus a été Un éphémère communiste, Un proche des anarchistes, Le héraut d’une pensée qui lui est propre : la Pensée de Midi. À travers cette conférence, Philippe Calvin va évoquer la pensée politique de cet homme multiple.

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T16:30:00

