CONFÉRENCE – CAMPAGNE ET ACTIVITÉS PASTRORALES DANS L'UNIVERS MUSICAL Thionville, 10 novembre 2021, Thionville. Lycée Saint-Pierre Chanel 33 rue du Chardon Thionville

Thionville 57100 Thionville Lorsque l’économie était surtout agricole, le monde de la campagne tenait, naturellement, une large place chez les artistes. Ainsi, de nombreux compositeurs utilisèrent cette source d’inspiration, du Devin du village de Jean-Jacques Rousseau à la symphonie pastorale de Beethoven, comme dans de nombreuses œuvres des répertoires lyrique et chorégraphique. Danielle Pister dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 http://www.factuel.univ-lorraine.fr/node/17885 UTL

