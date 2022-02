Conférence : Campagne de Russie, grande histoire et faits d’hivers… la suite Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Loiret

Conférence : Campagne de Russie, grande histoire et faits d’hivers… la suite Châteauneuf-sur-Loire, 28 février 2022, Châteauneuf-sur-Loire. Conférence : Campagne de Russie, grande histoire et faits d’hivers… la suite Châteauneuf-sur-Loire

2022-02-28 20:30:00 – 2022-02-28

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Joël Gossé se propose d’évoquer l’épopée tragique qui allait sonner à court terme la chute de Napoléon, avec la rigueur de l’historien. Les acteurs de cette tragédie, du simple soldat au maréchal d’empire, apparaissent tout auréolés de gloire, pourtant, si l’on s’éloigne de la « grande histoire », ils ont tous leurs petites faiblesses (l’ambition, l’argent, les femmes) et c’est là que Sylvie Benito intervient pour vous dévoiler « ces choses qui ne nous regardent pas, mais nous intéressent beaucoup ».

» L’historien et la commère » aurait pu être un autre titre pour cette conférence faite pour instruire et divertir tout à la fois… Et en deux épisodes! D’après le livre « La demande » de Michèle Desbordes sylviebenito@gmail.com Joël Gossé se propose d’évoquer l’épopée tragique qui allait sonner à court terme la chute de Napoléon, avec la rigueur de l’historien. Les acteurs de cette tragédie, du simple soldat au maréchal d’empire, apparaissent tout auréolés de gloire, pourtant, si l’on s’éloigne de la « grande histoire », ils ont tous leurs petites faiblesses (l’ambition, l’argent, les femmes) et c’est là que Sylvie Benito intervient pour vous dévoiler « ces choses qui ne nous regardent pas, mais nous intéressent beaucoup ».

» L’historien et la commère » aurait pu être un autre titre pour cette conférence faite pour instruire et divertir tout à la fois… Et en deux épisodes! pixabay

Châteauneuf-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire, Loiret Autres Lieu Châteauneuf-sur-Loire Adresse Ville Châteauneuf-sur-Loire lieuville Châteauneuf-sur-Loire Departement Loiret

Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Conférence : Campagne de Russie, grande histoire et faits d’hivers… la suite Châteauneuf-sur-Loire 2022-02-28 was last modified: by Conférence : Campagne de Russie, grande histoire et faits d’hivers… la suite Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 28 février 2022 Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Châteauneuf-sur-Loire Loiret