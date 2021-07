Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Conférence] Camille Saint-Saëns, le compositeur globe-trotter Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime [Sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire] Conférence de Stéphane Leteuré, agrégé d’histoire-géographie et docteur en musicologie. L’incroyable fréquence des voyages de Camille Saint-Saëns (1835-1921) interpella ses contemporains et constitue jusqu’à nos jours un objet de curiosité. En effet, Saint-Saëns ne fut jamais autant à sa place qu’en voyage à l’étranger. Stéphane Leteuré abordera le sens des pérégrinations du compositeur de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, afin que les Dieppois découvrent cette facette du musicien. novembre 2021 (date à confirmer) [Sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire]

+33 2 35 06 63 43 https://www.saintsaensdieppe21.fr/

