Béziers Hérault Laissez vous conduire des salons particuliers aux grandes sociétés de concerts, à travers des anecdotes, des lectures de correspondance, des illustrations de l’époque ou encore des extraits d’œuvres inscrite dans le sillage de la Société nationale de Musique. Créée par Camille Saint-Saëns en 1871, plongez dans cette période créative foisonnante, tant au niveau instrumental que vocal.

Par Frédéric Guéry, directeur du Conservatoire Béziers Méditerranée.

Ados/adultes

