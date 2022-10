Conférence « Calveras » par Coralie Bernard

Conférence « Calveras » par Coralie Bernard, 15 mai 2023, . Conférence « Calveras » par Coralie Bernard



2023-05-15 18:00:00 18:00:00 – 2023-05-15 Célébrer la mort au Mexique n’est ni mélancolique, ni solennel. On rit, on plaisante.

Nous verrons ses esthétiques à travers différents médiums dont le design et le film d’animation. Puis, une approche par le graveur José Guadalupe Posada nous permettra d’apporter une réflexion vivifiante sur leur rapport à la mort. Conférence du cycle « les lundis de l’art », par Coralie Bernard, historienne de l’Art. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville