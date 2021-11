Blois Bibliothèque Abbé-Grégoire Blois, Loir-et-Cher Conférence : Calligraphie et enluminure dans l’art des Corans Bibliothèque Abbé-Grégoire Blois Catégories d’évènement: Blois

Bibliothèque Abbé-Grégoire, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Par Annie Vernay-Nouri, Conservateur en chef honoraire à la BNF, Division orientale du département des manuscrits. Fondement de l’islam, le Coran est, pour les Musulmans, la parole de Dieu révélée au prophète Muhammad. Depuis les tout premiers manuscrits, au 7e siècle, jusqu’au 19e siècle, la calligraphie, la beauté des enluminures, la qualité du parchemin ou du papier ainsi que le soin apporté à la reliure concourent à embellir le texte sacré. Si le modèle reste toujours le même, il s’épanouit différemment selon les époques et les lieux. Dans le cadre de l’exposition _Arts de l’islam, un passé pour un présent_ [https://expo-arts-islam.fr/fr](https://expo-arts-islam.fr/fr)

Par Annie Vernay-Nouri, Conservateur en chef honoraire à la BNF, Division orientale du département des manuscrits.

