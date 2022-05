CONFERENCE CAFE-PHILO – LA SAGESSE NOUS AIDE-T-ELLE A BIEN VIVRE?, 11 mai 2022, .

CONFERENCE CAFE-PHILO – LA SAGESSE NOUS AIDE-T-ELLE A BIEN VIVRE?

2022-05-11 – 2022-05-11

Pour les philosophes de l’Antiquité, la sagesse consiste à réfléchir rationnellement pour adopter une attitude raisonnable, et pour être heureux. Didacticien de la philosophie française et professeur émérite, les travaux de Michel Tozzi portent sur la didactique de l’apprentissage de la philosophie, et en particulier sur l’apprentissage de la philosophie avec les enfants.

Ados/adultes – Auditorium

Pour les philosophes de l’Antiquité, la sagesse consiste à réfléchir rationnellement pour adopter une attitude raisonnable, et pour être heureux. Didacticien de la philosophie française et professeur émérite, les travaux de Michel Tozzi portent sur la didactique de l’apprentissage de la philosophie, et en particulier sur l’apprentissage de la philosophie avec les enfants. Ados/adultes – Auditori

Pour les philosophes de l’Antiquité, la sagesse consiste à réfléchir rationnellement pour adopter une attitude raisonnable, et pour être heureux. Didacticien de la philosophie française et professeur émérite, les travaux de Michel Tozzi portent sur la didactique de l’apprentissage de la philosophie, et en particulier sur l’apprentissage de la philosophie avec les enfants.

Ados/adultes – Auditorium

dernière mise à jour : 2022-03-23 par